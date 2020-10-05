Cuma günü gönderilere '9 Eylül Dünya Posta Günü' özel tarih damgası vurulacak

Dünya Posta Günü’nün kutlanacağı 9 Ekim’de KKTC’ye gelen ve KKTC’den giden gönderilere güne özel tarih damgası basılacak.
Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, yazılı açıklamasında, dünya genelinde COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden posta görevlilerini anmak üzere Cuma günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerde de pul üzerine "Dünya Posta Günü "özel tarih damgası tatbik edileceğini kaydetti.
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