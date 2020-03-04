  • BIST 111.629
  • Altın 321,772
  • Dolar 6,0919
  • Euro 6,7648
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Cuma günü yağış bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede, ilk iki gün alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Cuma günü yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede, ilk iki gün alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeyinde hava yarın parçalı bulutlu, Cuma parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. 

Cumartesi hava az bulutlu, Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. 

Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu, Çarşamba ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimler ve sahillerde 21 – 23 diğer günlerde ise 18 – 20 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
              
Rüzgâr, periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağış Etkisini Sürdürecek24 Şubat 2020 Pazartesi 22:32
  • Bu hafta hava nasıl olacak?24 Şubat 2020 Pazartesi 15:54
  • Yağmurlu hava yarına kadar devam edecek23 Şubat 2020 Pazar 10:47
  • Hava durumu raporu! Hafta sonu hava nasıl olacak?22 Şubat 2020 Cumartesi 11:38
  • Meteoroloji’den uyarı!21 Şubat 2020 Cuma 10:05
  • Sağanak yağmur bekleniyor19 Şubat 2020 Çarşamba 17:04
  • Yağışlı hava geliyor18 Şubat 2020 Salı 10:12
  • Yağmur yeniden geliyor17 Şubat 2020 Pazartesi 16:18
  • Hava nasıl olacak?15 Şubat 2020 Cumartesi 11:03
  • Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı08 Şubat 2020 Cumartesi 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti