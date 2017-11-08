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Cuma günü yağmur bekleniyor

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Cuma günü yağmur bekleniyor
Havanın önümüzdeki günlerde genellikle bulutlu olması, Cuma günü ise yer yer yağmur yağması bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 15 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen süre içerisinde KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, yarın açık ve az bulutlu, akşam saatleri parçalı bulutlu; Cuma günü parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı az bulutlu; Pazar ve Pazartesi günleri az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle  iç kesimler ve sahillerde 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, önceleri kuzey ve batı, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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