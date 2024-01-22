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Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor

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Bölgede yarından itibaren Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.
Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor

Bölgede yarından itibaren Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri 16-19, diğer günler 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 23-29 Ocak tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarından itibaren cuma gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece, diğer günlerde ise 12-15 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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