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Cuma Namazı, Bayram Namazındaki Tedbirler Çerçevesinde Kılınıyor

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Cuma Namazı, Bayram Namazındaki Tedbirler Çerçevesinde Kılınıyor
Cuma Namazı, Bayram Namazındaki Tedbirler Çerçevesinde Kılınıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kılınmayan cuma namazı uzun bir aranın ardından bugün ilk kez kılınıyor.

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,  virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar toplu ibadet yaparken alınması gereken tedbirlerin, Ramazan Bayramı namazında olduğu gibi tüm camilerde titizlikle uygulanacağı belirtildi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, camide sadece cuma namazının farzının kılınacağını, sünnetinin camide 
eda edilmeyeceğini kaydetti.

Atalay, cemaatin abdestini evinde alması, maskesini mutlaka takması, seccadesini yanında getirmesi gerektiğine dikkat çekerek, namaz bitiminde fizikî mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

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