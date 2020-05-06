Cuma ve Cumartesi Yağmur Bekleniyor… Sıcaklık 26-29 Derece

Meteoroloji Dairesi, Cuma ve Cumartesi günlerinin sağanak yağışlı geçmesinin beklendiğini açıkladı. Sıcaklık, Cuma günü 20-23 derece, bir haftalık süredeki diğer günlerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mayıs dönemine ilişkin hava tahmin raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile önümüzdeki birkaç günde üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günleri ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak yağmurlu; cumartesi parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu; Pazar günü parçalı ve az bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre, önümüzdeki haftanın ilk üç günü ise açık ve aç bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 26- 29 derece; sadece Cuma günü ise 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.