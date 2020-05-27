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Cuma ve Cumartesi yer yer hafif yağmur bekleniyor

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Cuma ve Cumartesi yer yer hafif yağmur bekleniyor
Cuma ve Cumartesi yer yer hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre Cuma ve Cumartesi yer yer hafif yağmurlu olacak.

Dairenin 3 Haziran’a kadarki süreye ilişkin tahminlerine göre, hava genellikle az bulutlu olacak, ancak 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi yer yer hafif yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 derece, hafif yağmur beklenen Cuma ve Cumartesi günleri ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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