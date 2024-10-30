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Cuma ve hafta sonu sağanak bekleniyor

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Cuma günü hafif, cumartesi ve pazar ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Cuma ve hafta sonu sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, cuma günü hafif, cumartesi ve pazar ise gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ekim-6 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, en yükse sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre, bahse konu periyotta bölge, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Havanın yarın parçalı bulutlu; cuma parçalı bulutlu, öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu; cumartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazartesi, salı ve çarşamba ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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