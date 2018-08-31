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Cumartesi Anneleri Erdoğan'dan randuvu talep etti

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Anneler, 700. hafta eyleminde sert müdahaleye maruz kalmıştı
Cumartesi Anneleri Erdoğan'dan randuvu talep etti

Geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla polisin sert müdahalesine maruz kalan Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etti. Cumartesi Anneleri, 701. haftada da Galatasaray Meydanı'nda olacaklarını bildirdi.

bianet’in aktardığına göre, Cumartesi Anneleri adına Fehmi Tosun'un, Cemil Kırbayır’ın, Hayrettin Eren'in, Hüseyin Taşkaya'nın, Hasan Ocak'ın, Rıdvan Karakoç'un ve Ferhat Tepe'nin ailesi bugün gönderdikleri bir faks ile Erdoğan’dan randevu talebinde bulundu.

Randevu dilekçesinde, “Kayıplarımızın bulunması ve adaletin sağlanması devletin görevidir. Bakan ve hükümet temsilcilerinin negatif yaklaşımları nedeniyle, kayıp yakınları olarak bizim muhatabımız 5 Şubat 2011’de yapılan görüşmede yaşlı annelerimize ‘sizin sorununuz, benim kabinemin sorunudur’ taahhüdünde bulunan sizsiniz” diye seslendiler.

Aileler, Cumartesi Anneleri ve Cumartesi İnsanları olarak 27 Mayıs 1995'den beri güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra varlığı inkar edilen yakınlarına ne olduğunu öğrenmeyi, onları bulunmasın ve onları kaybedenlerin tarafsız ve bağımsız bir yargılama faaliyeti sonunda cezalandırılmalarını istediklerini belirttiler.

5 Şubat 2011’de Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki görüşmenin üzerinden 7 yıl 8 ay geçtiği, Meclis komisyonu raporuna rağmen Cemil Kırbayır’ın kaybedilmesiyle ilgili dava açılmayıp, Kırbayır’ın kemiklerinin ailesine teslim edilmediğini hatırlattılar.

Aileler, Erdoğan’la görüşmenin üzerinden geçen zamana rağmen gözaltında kaybetme suçunu işleyenlerin yargılanması, hakikatlerin açığa çıkarılması ve ceza adaletinin sağlanmasına dönük bir ilerlemeye tanık olamadıklarını söylediler.

“700. Hafta müdahalesi adalet umudumuzu kırdı”

700. buluşmanın engellenmesi, ailelerin darp edilmesi ve gözaltına alınmasının adalet inançlarını sarstığını, İçişleri Bakanı Soylu'nun hakaret içeren açıklamalarının da kayıp yakınlarını yaraladığını vurguladılar.

Faksta özetle şu ifadeler yer aldı:

"5 Şubat 2011 tarihinde tarafınızın davetiyle Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisinde sizinle yaptığımız görüşmedeki yaklaşımınız ve sonrasında sizin, eşinizin ve Başbakanlık yetkililerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla güçlenen devletin sorumluluğunu yerine getireceği beklentisi, kayıplarımızı bulma ve adalete ulaşma umudumuz, 700. Haftamıza yapılan müdahale ve açıklamalarla kırılmıştır. 

Konu ile ilgili kayıp aileleri adına oluşturacağımız bir heyetle, sizinle görüşmek üzere acil randevu talep ediyoruz."

"Galatasaray'da olacağız"

Öte yandan Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon, 701. haftada da Galatasaray Meydanı’nda olacaklarını duyurdu. Annelerin açıklamasında özetle şöyle denildi:

“701. haftamızda kayıp yakınları olarak her cumartesi olduğu gibi yine Galatasaray’da olacağız. Gözaltında kaybedilen son insanımızın akıbeti açıklanıp, ailesine teslim edilene kadar, tüm failler yargı önüne çıkarılıp cezalandırılıncaya kadar kayıplarımızı aramaktan ve adalet talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.”

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