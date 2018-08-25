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Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemi yasaklandı, gözaltılar var

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Cumartesi Anneleri’nin her hafta olduğu gibi bu hafta da düzenleyeceği 700’üncü hafta buluşması kaymakamlık tarafından yasaklandı. Galatasaray Meydanı’na girişine izin verilmeyen çok sayıda hak savunucusu gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemi yasaklandı, gözaltılar var

Her hafta kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin düzenleyeceği 700’üncü hafta eylemi yasaklandı.

Eylemin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirten Cumartesi Anneleri, Twitter’dan “Emniyet görevlileri kaymakamlığın 700. hafta oturmamızı yasakladığını bildirdi. Biz, her durumda 699 hafta bu meydanda oturduk. Bu hafta da oturacağız” dedi.

Bunun üzerine Galatasaray Meydanı’na girmek isteyen hak savunucularına müdahale eden polis, aralarında Maside Ocak, Faruk Eren ve Besna Tosun’un da olduğu çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

“Emir Soylu’dan”

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Cumartesi Anneleri’nin eyleminin yasaklanmasının ardından İçişleri Bakanı’nı arayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eylemin bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emriyle yasaklandığını belirtti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre de polis, alana girmek isteyenlere izin verilmeyeceğini ve eylemin İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandığını bildirdi.

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