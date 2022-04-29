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Cumartesi günü kuvvetli rüzgar bekleniyor

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Cumartesi günü kuvvetli rüzgar bekleniyor
Cumartesi günü kuvvetli rüzgar bekleniyor

30 Nisan — 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu : Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ilk günleri sıcak diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

30 Nisan (Ct) Açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, 01 Mayıs (P.) : Açık ve az bulutlu, 02 Mayıs (Pt) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu akşam saatleri hafif yağmurlu, 03 Mayıs (Sa): Parçalı ve az bulutlu, 04 Mayıs (Ça): Açık ve az bulutlu, 05 Mayıs (Pş) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 06 Mayıs (Cu): Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı: İç kesimlerde 28 – 31 derece sahillerde ise 24-27 derece seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette Cumartesi günü Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli yer yer Fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü

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