Cumartesi Günü Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Üzerinde Bisiklet Sürüşü Gerçekleştirilecek…

23 Aralık 2023 Cumartesi günü, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası” kapsamında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet sürüşü gerçekleştirilecektir.

Bisiklet sürüşü saat 07:30’da, Lefkoşa’da Girne Kapısı (Şehitler Anıtı) önünde başlayacak olup bisikletli sporcular; Bedrettin Demirel-Abdi İpekçi-Gazeteci Kemal Aşık ile Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddeleri üzerinden Honda Trafik Işıkları Kavşağına gelecek, kavşaktan sağa dönerek Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu güzergahını takiben Dörtyol Kavşağından sola dönüp Atlılar, Muratağa ve Sandallar’a ulaştıktan sonra, yine aynı güzergah üzerinden geri dönüp Lefkoşa Girne Kapısına gelecek ve başlangıç yerinde bisiklet sürüşü sona erecektir.

Belirtilen yol güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır.

Belirtilen tarihte, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan araç sürücülerinin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.