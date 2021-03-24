Cumartesi günü saat 11.00’de açılmak istenen yeni taş ocağının önünde eylem var

Güngör'de yeni taş ocağı açılacağı haberleri üzerine,Muhtar Ayhan Demirtaş 27 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de açılmak istenen yeni taş ocağının önünde, Güngör halkı, Taşkent halkı ve çevre örgütleri tarafından eylem gerçekleştireceklerini açıkladı.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Muhtar Ayhan Demirtaş daha önce konu hakkında açıklama yapmıştı.

''Güngör köyünde yıllardır çalışmaz durumdaki taş ocağının yeniden faaliyete geçecegi bilğimize gelmiştir. şu anda zaten 3 adet faal taş ocağı mevcuttur ve bunlardan bir tanesi ilgili açılmak istenen ocagın sahibi ve veya ortagınındır ve 2nci bir ocak izini taleb etmektedir. köyümüzün üstü ve doğusu taş ocaklarıyla çevrilmiştir. bu açılmak ve izin almak istenen taşocağı köyümüzün batı kısmında ve en yakın ikamete 500 metre mesafededir. zaten köyümüz mevcut taşocakları nedeniyle hem çevresel hemde sağlıksal olarak zarar görmektedir.aynı zamanda ilgıli taşocağı taşkent köyünü de yakından ilgilendirmektedir ve çalıştırılması durumunda patlatma ve tozlardan her iki köyde zarar ğörecektir.ve taşkent sakinleride sikayetcidir. zaten halihazırda doğa ve çevre zarar görmüş bulunmaktadır.daha fazla doğa katliamına ve çevre kirliligıne musade etleyeceğımiźi belirtmek isterim. Evlerimiz patlatmalardan ve taşocağı tozlarından dolayı yaşanamaz hale gelmektedir. bu konuyla ilgili daire ve bakanlığa köylülerimiz tarafından imzalı şikayet dilekcemiz verilmiştir. tek istediğımiz köyümüzde yaşam hakkıdır bu ilgili taşocağına izin verilmemesi içın hertürlü yasal haklarımız yanında yasal hakkımız olan Eylemde dahil heryolu kullanmaktan çekinmeyeceğimizi siz değerli kamuoyunun bilgisine sunarım.

AYHAN DEMİRTAŞ GÜNGÖR MUHTARI''