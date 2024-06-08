Cumartesi ve Pazar Günü Bisiklet Ada Turu Gerçekleştiriliyor…

08 ve 09 Haziran 2024 Cumartesi ve Pazar günü, ülke genelinde, Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından 6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu gerçekleştirilecektir.

Ada turunun 1’inci günü; 08 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 06:30’da, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünde başlayıp, Gazimağusa istikametine devam edilecek ve sırasıyla St. Barnabas Yolu – Mutluyaka - Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu - Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu - Güzelyurt-Lefke Anayolu güzergahı takip edilerek Lefke’de bulunan Velmer Otele gidilecektir.

Ada turunun 2’inci günü ise; 09 Haziran 2024 Pazar günü saat 06:30’da Lefke Velmer Otel önünden başlayıp, Gemikonağı sahil yolu üzerinden devam edilecek ve sırasıyla Lefke-Güzelyurt Anayolu – Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu - Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu-Dörtyol-Alaniçi-Ötüken-İskele güzergahı takip edilerek, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önüne gelinecek ve ada turu bu noktada sona erecektir.

Belirtilen yol güzergahları üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından geçici olarak kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır.

Belirtilen tarihlerde, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.