Cumartesi ve Pazar Günü Karpaz Yarımadasında Bisiklet Turu Gerçekleştiriliyor…

19 ve 20 Ağustos 2023 Cumartesi ve Pazar günü, Karpaz Yarımadası’nda, Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından 5’inci geleneksel ada turu gerçekleştirilecektir.

Ada turunun 1’inci günü, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 06:00’da, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünde başlayıp, Ötüken-Kuzucuk-Yıldırım-Geçitkale-Mallıdağ-Kuzey sahil yolu yol güzergahı takip edilerek Dipkarpaz köyüne gidilecektir.

Ada turunun 2’inci günü ise, 20 Ağustos 2023 Pazar günü saat 06:00’da Dipkarpaz köyünde başlayıp, Sipahi-Kaleburnu-Avtepe-Derince-Ziyamet-Kumyalı-Mehmetçik-Yedikonuk-Kilitkaya-Ergazi-Ardahan-İskele yol güzergahı takip edilerek, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önüne gelinecek ve ada turu burada sona erecektir.

Belirtilen yol güzergahları üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır.

Belirtilen tarihlerde, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.