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Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor

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Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık bu hafta boyunca da sürecek ve 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında bölge, periyodun ilk ve son günlerinde alçak basınç sistemi; çarşamba ve perşembe günleri ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor

Hava hafta boyunca az bulutlu, cumartesi ise parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

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