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Cumayı camide kılmakta ısrar ettiler: Kimi kapıyı zorladı, kimi avluda saf tuttu

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Cumayı camide kılmakta ısrar ettiler: Kimi kapıyı zorladı, kimi avluda saf tuttu
Cumayı camide kılmakta ısrar ettiler: Kimi kapıyı zorladı, kimi avluda saf tuttu

Dört kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Türkiye’de ‘Evde kal’ çağrısına uyup burnunu dışarı çıkarmayanlar çoğunlukta gibi görünüyor. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camilerde namaz kılınmayacağına dair açıklamasına rağmen camilerin kapılarını zorlayan, sonuç alamayınca avluda, çimlerde namaz kılanlar; banklar kaldırılsa da betona oturup sohbet eden de oluyor.

Şanlıurfa’da, Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’ne cuma namazı için giden cemaat kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi.

Aralarından biri kapının kilitli olmasına öfkelenerek kapıyı zorlamaya çalıştı. Polis ekiplerince camiden uzaklaştırılan cemaat daha sonra çimlerin üzerine ceketlerini serip namaz kıldı.

Karabük’te ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın virüsün yayılma tehlikesine karşı cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi kararına genelde uyuldu. Okunan ezanın ardından, “Evvela iş yerlerinizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan kurtulmak için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerden korusun” diye anons yapıldı.

Ancak bir grup uyarıları dikkate almayarak kent merkezindeki Köprübaşı Camii’nin avlusunda branda ve kartonları yere sererek saf tuttu ve namazını kıldı.

Denizli’de de benzer bir manzara vardı. 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi’nde bulunan Ulu Camii’nde cemaat ilk kez cuma namazı için toplanmadı. Öğle ezanının okunmasının ardından camiden, “Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun” anonsu yapıldı. Ancak, uyarılara rağmen camiye giden birkaç kişi, ibadethanenin kapalı olan giriş kapısı önünde ve yakınında saf tutarak namaz kıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde ise zabıtanın uyarılarına rağmen çok sayıda kişinin meydanda oturmaları üzerine banklar, belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı. Banklardan kaldırılan çoğunluğunun yaşlıların oluşturduğu Keşanlılar bu kez de park duvarlarına oturdu.

 

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