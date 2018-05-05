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"Cümbezin altında buluşuyoruz"

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YKP Mağusa İlçe Örgütü yerel seçimler için kararını verdi
"Cümbezin altında buluşuyoruz"

YKP Mağusa İlçe Örgütü bir süredir sürdürdüğü çalışmalarında kararını üretti…

YKP Mağusa İlçe Örgütü, Parti Meclisinin değerlendirmesine katıldıklarını, Kıbrıs sorununun federal çerçevede çözümünü talep edenlerin, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü destekleyenlerin, anti-militaristlerlerin ve emekten yana olanların, toplumsal muhalefeti etkin kılması için siyasal ortamın zorunlu kıldığı geniş çaplı ortak mücadele zeminlerinde bir araya gelmesine ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, diğer toplumsal muhalefet bileşenleri ile Mağusa’da Cümbezin altında buluşmaya karar verdiklerini açıkladı…

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