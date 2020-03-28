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Cumhrubaşkanı Mustafa Akıncı’nın Yardım Talebi Rum Basınında

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Cumhrubaşkanı Mustafa Akıncı’nın Yardım Talebi Rum Basınında
Cumhrubaşkanı Mustafa Akıncı’nın Yardım Talebi Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yardım için gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliği’ne mektup göndermesi haberi Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Mustafa Akıncı Yardım İçin Uluslararası Topluma Seslendi”, Alithia gazetesi “Mustafa Akıncı’dan Koronavirüs İçin S.O.S Çağrısı-Durumun Göğüslenmesi İçin Uluslararası Yardım İstedi” , Haravgi gazetesi ise “Akıncı Avrupa ve Türk Yardımı Talep Etti” şeklinde yansıttı.

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