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Cumhur İttifakı'nda çatlak

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Yapılan yerel seçimler sonrasında MHP'den AKP'ye geçen Isparta Belediye'si bünyesinde elli beş ülkücü kökenli çalışanın temizlik ile park ve bahçeler müdürlüğüne sürüldüğü, alt çalışanın da işten çıkarıldığı iddiası Cumhur İttifakı'nda çatlak yarattı
Cumhur İttifakı'nda çatlak

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında MHP’den AKP’ye geçen Isparta Belediyesi'nde, MHP’li başkan zamanında kent meydanına yerleştirilen bozkurt ve çift başlı kartal heykelini gece yarısı kaldırtılmıştı. Bu durum Cumhur İttifakı tarafları arasında gerginliğe neden olmuştu. ABC'de yer alan habere göre AKP’li belediyede şimdi de 55 ülkücü kökenli personelin temizlik ile park ve bahçeler müdürlüğüne sürüldüğü, 6 kişiyi de işten çıkarıldığı iddia edildi. MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram konuyu MHP genel merkezine ilettiğini söyledi.

Isparta Belediye Başkanı seçilen AKP’li Şükrü Başdeğirmen’in, eski belediye başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın tarafından Mimar Sinan Caddesi’ne yerleştirilen bozkurt ve çift başlı kartal heykelini gece yarısı kaldırtması, Cumhur İttifakı ortakları arasında gerginliğe neden olmuştu. Bu gerilimin ardından şimdi de işten çıkarma ve görev yeri değiştirme krizi çıktı. İddialara göre; AKP’li belediye MHP’li oldukları gerekçesiyle 55 personelin görev yerini değiştirdi. 6’sı temizlik personeli, 1’i grafiker, 3’ü de aşçı olmak üzere 10 işçinin de işine son verdi.

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