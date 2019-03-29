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'Cumhur ittifakı'nın adayı 290 bin lira karşılığında lehine anket yaptırdı' iddiası

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'Cumhur ittifakı'nın adayı Hüseyin Sözlü Gezici Araştırma'ya 290 bin lira karşılığında anket yaptırdı' iddiası
'Cumhur ittifakı'nın adayı 290 bin lira karşılığında lehine anket yaptırdı' iddiası

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün 290 bin lira karşılığında Gezici Araştırma Şirketi'ne lehinde anket yaptırdığı ortaya çıktı.

Murat Gezici'nin sahibi olduğu Gezici Araştırma Şirketi'nin Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü'ye 290 bin lira karşılığı anket yaptığı iddia edildi.

Kamu İhale Kurumu'nun (KİK)resmi internet sitesinde yayınlanan sonuç tutanağına 2019/74191 sayı ile bakıldığında ise olayın doğruluğu tescillenmiş oluyor.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket firmalarının sonuçları manipüle ettiğine dair iddialar hat safhaya ulaşırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da anketlerin manipüle edildiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Adana’da mevcut Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü’yü farklı kazanacak şeklinde gösteren Gezici Araştırma Şirketi'nin, MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ile iş yaptığı ve belediyeden son olarak 290.000 liralık iş aldığı anlaşıldı.

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21/F yani “Pazarlık” usulü ile yapılan ihalede en yüksek teklifin 292 bin 200 lira olurken 290 bin lira ile en düşük teklifi veren Gezici Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık şirketi ihaleyi aldı.

İhalenin iş bitim tarihinin 28 Mart 2019 yani seçimden 3 gün önce olması ise dikkat çekti!

Bununla birlikte Gezici Araştırma şirketinin daha öncede Adana Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinden iş ve ihale aldığı da biliniyor.

Öte yandan Gezici Araştırma Şirketi 4 Mart 2019 tarihinde yayınladığı ankette 290 bin lira ihale aldığı Hüseyin Sözlü'yü önde çıkartmıştı.

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