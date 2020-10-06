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Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı protokolünü imzaladı

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Alpan Uz, adayların imzasına açılan LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü’nü imzaladı.
Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı protokolünü imzaladı

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Alpan Uz, adayların imzasına açılan LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü’nü imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı adaylarının cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi hakkında olan görüşlerini, kendi gündemleri içerisinde yer alıp almayacağını ve seçilmeleri durumunda protokolde belirtilen maddeler hususunda görevleri bilincinde hareket edeceklerinin taahhüdünü almak amacıyla 2 Ekim'de adayların imzasına açılmıştı. 

Açıklamada, adaylar ‘LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü'nü imzalaması için Kuir Kıbrıs Derneği ile iletişime geçmeye davet de edildi.

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