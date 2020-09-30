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Cumhurbaşkanı adayı Arıklı 25 gündür karantinada! Sonuçlar hep düşük pozitif

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Arıklı'nın karantinadan çıkmaması çeşitli dedikoduları da beraberinde getiriyor...
Cumhurbaşkanı adayı Arıklı 25 gündür karantinada! Sonuçlar hep düşük pozitif

İşte YDP Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'nın sosyal medaydan yaptığı açıklama;

Hele şükür sürekli düşük pozitif çıkmamı birileri izah edebildi.

Bu sabah, Adana Şehir Hastahanesi Başhekim Yardımcısı arkadaşımı arayarak durumumu anlattım. "25 günden beri Karantinadayım. Hiçbir semptom olmadığı halde testlerim pozitif çıkıyor. Bunun bir açıklaması var mı?" dedim.

"Erhan bey" dedi. "Sizin kullandığınız testler çok hassas. Vücuttaki ölü virüsleri bile canlı sayıyor ve pozitif sonuç veriyor. Biz bunu bildiğimiz için 14 günden sonra hastalarımıza test yapmayız. 1 Haftada evde karantina uygularız. Herhangi bir semptom yoksa onu tedavi edilmiş kabul ederiz. Sizin durumunuzda aynen böyle olmalı..."

"Bununla ilgili bilimsel bir çalışma var mı?"dedim. Arkadaşım Güney Koreden bir çalışma gönderdi.

Makale sahibi Güney Koreli Bilim Adamı Dr. Myung Don.

Özetle diyor ki;

"İyileşen hastalar bulaşıcı değildir ve tehlike oluşturmazlar.

Ülkenin sağlık uzmanları, vücudunda virüsün etkisiz hale getirilmiş parçalarının bulunması nedeniyle hasta tamamen iyileştikten sonra bile tekrarlanan testlerin olumlu sonuç verebilir.

"Virüsü yeniden etkinleştirmesi imkansızdır"

Güney Kore'deki Covid-19'dan kurtulan yaklaşık 300 kişide pozitifliğin devam ettiği tespit edilmiştir. İyileşen fakat pozitif göstermeye devam eden

hasta sayısı 9.000 e yaklaşmıştır.

Bununla birlikte, bu tür hastaların analizlerini daha detaylı inceleyen doktorlar, hastaların geçirdiği pozitif numunelerin hiçbirinde aktif viral partikül bulamamışlardır.

Gerçek şu ki, dünya çapında Covid-19'u teşhis etmek için kullanılan testlerin çoğunda, görevi virüsün genetik materyalinin konsantrasyonunu birçok kez artırmakta olan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR testleri) yönteminin kullanılması sebebi ile alınan numunede canlı virüsle birlikte ölü virüsün de tespit edilmesi kolaylaşmıştır...

Bu durumda, bilim adamlarına göre, testlerin çok hassas olduğu ortaya çıkmıştır. Test esnasında Virüsün kendisine değil, hastanın vücudunda kalan bireysel viral RNA fragmanlarına, rastlanmaktadır...

Güney Kore Yeni Hastalık Kontrolü Merkezi Klinik Komitesi yaptığı açıklamada, "RNA fragmanları, virüsün kendisi nötralize edilmiş olsa bile hücrede olabilir" demektedir.

Ancak uzmanlar, bu kadar parçalanmış bir biçimde virüsün bulaşma kabiliyetine sahip olmadığını vurguluyor, bu nedenle bu insanlar, Covid-19 kronik bir enfeksiyona neden olmadıkça virüsü yeniden etkinleştirmesinin neredeyse imkansız olduğundan, etrafındakiler için herhangi bir tehlike oluşturmuyorlar..."

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