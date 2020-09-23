Cumhurbaşkanı Adayı Avukat Mustafa Ulaş'tan Basın Açıklaması

Hep soruyorlar : Neden YDP'den İstifa ettin diye ?

Öncelikle şunu söylemeliyim : YDP ilk kurulduğunda herkes çok iyi niyetliydi , herkes eşitti , eşit konuşma ve eleştiri ve öneri sunma hakkına sahipti.

YDP düşmüşlerin , kimsesizlerin ,ayrımcılığa uğrayanların yani garip gurabanın partisi olacaktı .

Başka deyişle "KKTC ZENCİLERİNİN PARTİSİ"...Ki bu deyim de bana aittir.

Ne oldu ise , parti barajı geçince başladı her şey ...

Çok önemli bir arıza da seçim içinde oldu .Milletvekili seçilen biri gitti UBP İLÇE BAŞKANI İLE KARMA OY konusunda müzakere yaptı.Bunu da Başkan Arıklı o dönem milletvekili ADAYI olan çoğu kişiye anlattı..Sonra , bu söz konusu kişi allem edip kallem edip bu KARMA OY konusundaki müzakere meselesinin sorumluluğunu başka bir arkadaşa yükledi ve başkan Arıklının desteği ile de bu kişi milletvekili seçildi .

Kişi olarak benim açımdan ise , bu söz konusu milletvekilinin bir davası vardı ve tazminata mahkum olmuştu .O dönem benim bilgim ve onayım olmadan , parti genel başkan yardımcısı olarak benim adımı kullanarak başına şöyle bir bildiri vermiş: Av.Mustafa Ulaş, bu konuyu istinafa taşıyoruz , peşini bırakmayacağız, şeklinde ...ben kendisinin avukatı değildim ve avukatı vardı, neden avukatı değil de ben istinafa götüreyim ve neden partiyi de bu kendi özel davasına alet etti , bu hiç hoş değildi.

Ben bunu partiden ayrılmadan birkaç hafta önce öğrendim .

Partiden ayrılmama neden olan başka ve en önemli bir mesele de YDP adına partinin MYK ve PARTİ MECLİSİNİN HABERİ olmadan 2,3 kişinin DEMOKRAT PARTİ ile BİRLEŞME müzakeresi yapması . Bu , partide öğrenilince inkar edildi.Arkasından bu birleşmeye karşı çıkanları pasifize etmek için KURULTAY kararı alındı ,Kurultayda da o an bir sonuç alamayacaklarını anlayınca kurultayı de ertelediler.

Diğer bir mesele , bir genel başkan yardımcısı arkadaşımızı Başkan Arıklı küfür ve hakaret ederek partiden kovmuştur. Bu arkadaşımız daha sonra bu olayın etkisi ile beyin kanaması geçirdi , ölümden döndü ve telefon açıp geçmiş olsun bile demedi ...Ama Arıklının sürekli eleştirdiği, kendi üyelerine Türkiye düşmanı olarak gösterdiği Afrika Gazetesi yazarı ve kendisine milyonlarca insanın önünde televizyonda hakaret eden Arif Hasan Tahsin'den eline bir paket lokum da alarak gidip ondan özür dileyen başkan Arıklı kendi partisinin başkan yardımcısına geçmiş olsun bile dememiştir.

Sürekli gelgitleri yaşayan , sürekli kararlar değiştiren , bir dediği diğerini tutmayan bir yapı haline gelen ve 2,3 grup oluşan, gruplardan özellikle biri diğerlerine kinle ve düşman duyguları ile bakan bir oluşumdan bir hayır gelmeyeceği malumdur ...

Son olarak da Sayın Hüseyin Özgürgünün dokunulmazlığının kaldırılması meselesinde UBP bile evet derken Başkan Arıklı ,kaldırmayın diye nerdeyse UBP'ye yalvaran ve şimdi de Özgürgün " ben milletvekilliğinden istifa ediyorum " deyince yine Arıklı " biz istifa etmesini istemiyoruz " diyerek kraldan fazla kralcı olan ve bu tavrı ile ( Özgürgün istanbulda kalsın ve her ay 25-30 BİN lira miletvekili maaşı alsın " diyerek partinin kuruluş ilkelerine ters düşen bir tavır sergilemiştir.

Çok önemli bir husus da , partinin girdiği ilk genel seçim sürecinde başkan Arıklı her konuşmasında " parti içinde DP 'ye çalışan,DP'NİN içimizde ajanları var , son anda adaylıktan istifa ederek bizi zor durumda bırakacak, " şeklinde 5,6 konuşma yaptı. Ama barajı geçince DP ile BİRLEŞME MÜZAKERESİ yapan kendisi ve bir iki arkadaşı oldu .Peki DP'NİN parti içindeki ajanı kimdi acaba ...

Diğer yandan YDP AYRIMCILIĞA karşı olduğunu, bu AYRIMCILIKTAN çok çeken insanların partisi olduğunu söyleyip dururken aynı zamanda bu AYRIMCILIKTAN beslenen bir yapıya dönüşmeye başladı.

Karşı tarafta da benzer AYRIMCILIKTAN beslenen bir grup var.YDP içinde de var.

Aslında ikisi birbirini besliyor ; biri olmadan diperi olamıyor ...

İkisi de sözde AYRIMCILIĞA karşı ama aslında varlık nedenleti AYRIMCILIK ve AYRIMCILIK yapmak ...

Buna , YDP içinde karşı olan değerli çok arakadaşım olduğu gibi , YDP'YE oy veren seçmenin kahır çoğunluğu da karşı.

Ama her iki tarafta da her türlü KIBRISLI - TÜRKİYELİ AYIRIMCILIĞI ve KARŞITLIĞI üzerinden nemalanan bu gruplar geleceğe dönük umut ve hayallerimizi karartıyor ...



Tüm bunları yaşayan biri olarak YDP'den İstifa ettim.