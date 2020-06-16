  • BIST 111.631
  • Altın 379,668
  • Dolar 6,8405
  • Euro 7,7099
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Ahmet Boran hakkında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle polis soruşturması

» »
TC Büyükelçisi Başçeri, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği videosu büyük tepki toplayan Ahmet Boran’a Polis tarafından yasal işlem başlatıldığını belirtti. Boran’a AK Parti eski milletvekili Külünk de tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Ahmet Boran hakkında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle polis soruşturması

Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Ahmet Boran’ın, sosyal medya hesabında paylaştığı video tartışmalara neden oldu.  

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “KKTC Polis makamları tarafından bu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sonucunu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Öte yandan, AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şunları kaydetti:

“Türkiye’mizin büyükelçisi var ve temennimiz odur ki KKTC hükümeti nezdinde derhal harekete geçmiştir. Zavallığını,yüksek sesi ve bağırması ile örtmeye çalışan bu kişi önce nezaketi öğrenmeli değil mi?

Bunu galiba PKK’nın siyasi kanadına siper olan CHP’den öğrenecek…

Ve son derece yakışıksız nezaketsiz davranış biçimi karşısında KKTC adaletinin gerekeni yapacağını beklemek hakkımızdır. Bu nasıl bir üslup ve de hezeyan, yoksa CB seçimlerinde Atlantik ötesindeki ağababalarına 'size iyi uşaklık ederim başkaları gibi' mi demek istiyor?”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Muhalefet hükümette çatlak peşinde, Başbakan gereğini yapar”16 Haziran 2020 Salı 15:50
  • Sağlık Bakanlığı:Güney’de çalışanlar geçişler için PCR testi yapmalı16 Haziran 2020 Salı 15:46
  • BRTK Bütçesi komitede onaylandı16 Haziran 2020 Salı 15:43
  • UBP Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak16 Haziran 2020 Salı 15:42
  • Taçoy: Mart’tan Mayıs’a piyasaya 800 milyonun üzerinde para enjekte edildi16 Haziran 2020 Salı 15:41
  • Poliste üst düzey atamalar yapıldı16 Haziran 2020 Salı 15:41
  • Kazım And ‘’Faizler düşürülsün ve borçtan dolayı hapislik kaldırılsın’’16 Haziran 2020 Salı 13:55
  • KKTC Merkez Bankası Başkanı Görevden Alınmalı16 Haziran 2020 Salı 13:30
  • Bankacılar ve Tefeciler İle Kol Kola Olan Bürokratlar Var16 Haziran 2020 Salı 13:13
  • Deniz, ekonomiyle ilgili sağlıklı karar alınamadığını belirtti16 Haziran 2020 Salı 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti