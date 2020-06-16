Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Ahmet Boran hakkında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle polis soruşturması

TC Büyükelçisi Başçeri, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği videosu büyük tepki toplayan Ahmet Boran’a Polis tarafından yasal işlem başlatıldığını belirtti. Boran’a AK Parti eski milletvekili Külünk de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Ahmet Boran’ın, sosyal medya hesabında paylaştığı video tartışmalara neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “KKTC Polis makamları tarafından bu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sonucunu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Öte yandan, AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şunları kaydetti:

“Türkiye’mizin büyükelçisi var ve temennimiz odur ki KKTC hükümeti nezdinde derhal harekete geçmiştir. Zavallığını,yüksek sesi ve bağırması ile örtmeye çalışan bu kişi önce nezaketi öğrenmeli değil mi?

Bunu galiba PKK’nın siyasi kanadına siper olan CHP’den öğrenecek…

Ve son derece yakışıksız nezaketsiz davranış biçimi karşısında KKTC adaletinin gerekeni yapacağını beklemek hakkımızdır. Bu nasıl bir üslup ve de hezeyan, yoksa CB seçimlerinde Atlantik ötesindeki ağababalarına 'size iyi uşaklık ederim başkaları gibi' mi demek istiyor?”