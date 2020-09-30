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Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman rakiplerine hediye verdi

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CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, hediyelerin “dünyanın kapılarını açma” mesajı verdiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman rakiplerine hediye verdi

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV'deki Er Meydanı Seçim Özel programında, diğer adaylara ve program sunucusu Mustafa Alkan'a feslikan ile Kıbrıs geleneksel kapılarını yansıtan tablo hediye etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, hediyelerin “dünyanın kapılarını açma” mesajı verdiği kaydedildi.

Seçimin huzur ve hoşgörü ortamında geçmesi temennisinde bulunan Erhürman, "Doğrusu demokrasidir, doğrusu dostluktur, doğrusu barıştır" dedi.

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