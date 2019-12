Cumhurbaşkanı adayı Erhürman'dan "erken çözüm" vurgusu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2020 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkanı Tufan Erhürman ile katılacağını resmen ilan etti. İlan edilmesinin ardından, kürsüden konuşma yapan Erhürman, “Biz bu yola bugün değil, 1970’lerin başında çıktık” dedi.

Yılmadıklarını, bıkmadıklarını, aralıksız mücadele yürüttüklerini vurgulayan Erhürman, “Bu yola çıktık, çünkü bu statüko sürdürülemez dedik. Biz 1970’den beri, aralıksız, bir an önce kapsamlı, federal çözüm diyenleriz” dedi.



Bunları söylediklerinde, ucuna bir an önce barışı da eklediklerini anlatan Tufan Erhürman, “Kıbrıs’ta bir an önce kapsamlı çözüme ulaşamadığımızda, gelişmelerin nasıl gerginliklerini tetiklediğini, barışın da tehlikeye düştüğünü görüyor ve ısrar ediyoruz. Onun için bir an önce kapsamlı çözüm diyoruz” şeklinde konuştu.



Tarihin kendilerini haklı çıkardığını, bugün de aynı şeyi söylemeye devam artık, sürer durum değil, sürmez durum diyeceğinin altını çizen Erhürman, “Bu ülkedeki bu durum sürmez durumdur. Bu sürmez durumu bir an önce ortadan kaldırmak durumundayız. Bu durumu barış ile, federal Kıbrıs ile değiştirmek yükümlülüğü altındayız” dedi.



“BUGÜNDEN TEZİ YOK YOLA ÇIKIYORUZ”

CTP’nin 2020 Nisan ayındaki Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Aklın yolu barıştır, çünkü Kıbrıs etrafında, içinde zenginlikler var, çok ciddi potansiyel var. Akıl bize, bu potansiyeli, paylaşmayı söylüyoruz. Biz akla davet ediyoruz, aklın yoluna çağırıyoruz, herkesi barışa çağırıyoruz ve çağırmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hedef; yarının Kıbrıs’ı için, bugünden hareket etmek zorundayız, bugünden tezi yok yola çıkıyoruz. Bu işler kadro, takım, deneyim işidir, kadro, takım veya deneyim aranıyorsa, hepsi buradadır.



Artık, aralıksız bir biçimde BM’nin, AB’nin Türkiye, Yunanistan, İngiltere’nin, etkili olan tüm ülkelerin gündeminde Kıbrıs Türk halkının olmasını sağlamak zorundayız.

Biz, çok vakit, çok nesil kaybettik. Bizim ne kaybedecek vaktimiz ne de neslimiz var.



“CUMHURBAŞKANLIĞI AYNI ZAMANDA DÜNYAYA AÇILAN TEK SİYASİ PENCEREMİZDİR”



Cumhurbaşkanlığı makamı bizler için çok önemli, bir sıfat olduğu için değil, Kıbrıs Türk halkının özne olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasında en önemli makamdır, ama Cumhurbaşkanlığı makamı aynı zamanda bizim dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir. Kendi kimliğimizin dünya ile buluşması için Cumhurbaşkanlığı makamında çok iş var. Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu’na başkanlık eden makamdır. Bu ülkede istikrar sorunu var, bazı işler hükümetlerce mümkün olmuyor, Cumhurbaşkanlığı bu işlerin içerisine daha fazla dahil edilmeli. Manifestomuzu, somut bilgiler ile, halkımız ile paylaşacağız. Bizim vizyonumuz, sadece CTP’nin değil, Kıbrıs Türk halkının vizyonudur. Kıbrıslı Türkler, kapsamlı çözüme ulaşamadığımız da Saray Önünde birbirimize üstünlük kuralım istemiyor”