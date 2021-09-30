Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralayan Akşener, ‘başbakan’ sözlerine açıklık getirdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Akşener, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım” sözlerinin hatırlatılmasına ve “Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şöyle karşılık verdi:

“SEÇİMİN ANA TEMASI BU OLACAK”

*Ben ne söylediğimi çok açık ifade ettim. Bir sistemin tartışılması gerektiğini, gelecek seçimlerin ‘sayın Erdoğan ve karşıtları' değil; Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi mi, tek adam rejimi mi, tek adamın oluşturduğu vesayet sistemi mi, hukukun, demokrasinin, adaletin tek kişinin iki dudağının arasına sıkıştırıldığı bir sistem mi yoksa hukukun, adaletin tesis edildiği, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı ve parlamenter demokrasiye geçişin yapılacağı bir seçim mi? Seçimin ana teması bu olacak.

“CUMHUR İTTİFAKI, CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI ÇOK MERAK EDİYOR”

*Cumhur İttifakı, bizim Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını çok merak ediyor. Daha önceki bir televizyon programında, ‘Alsınlar seçim kararını, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz Cumhurbaşkanı adayını ilan ettiğimizde Cumhurbaşkanı'nın seçildiğini göreceksiniz.' demiştim.

*Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan, ‘Öyle mi, böyle mi?' sorularına da net bir şekilde cevap verdim.

“MUTLAKA KAZACAK BİR ARKADAŞIMIZ OLACAK”

*Yapılacak seçimde seçilecek olan Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı kazanacak. Çok hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçiren, sayın Erdoğan'ın tek adamlık sisteminde musmutlu kullandığı o yetkileri kullanmayacak ve seçildikten sonra parlamenter sisteme geçişin ivedilikle sağlanmasıyla beraber Almanya Cumhurbaşkanı gibi bir Cumhurbaşkanı olmaya devam edecek ve mutlaka kazanacak bir arkadaşımız olacak.

*Bu nedenle de, ‘Ben Cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti çıkacağı, birinci parti olacağı, ona yönelik çalışacağımız ve parlamenter sistemin Başbakanlığına talibim' dedim. Söylediğim bu kadar açık ve nettir.

“BUNUN ANLAMI; NET OLARAK ORTAYA KOYMAKTIR”

*Bunun anlamı; birbirimizle rekabet etmediğimiz, masanın altından birbirimizin ayağına basmadığımız, Millet İttifakı açısından söylüyorum, birbirimize tekme atmadığımız bir sistemin kurulacağını, bu netlikte ortaya koymaktır.

“ERDOĞAN'IN NOBEL'E ADAY OLMASI GEREKEN BİR EKONOMİST BAKIŞI VAR”

Akşener, dövizde yaşanan kur artışına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

*Sayın Erdoğan talimat verdi, özerk olduğu iddia edilen Merkez Bankası Başkanı talimatı yerine getirdi. Sayın Erdoğan'ın müthiş ekonomistliği, Nobel'e aday olması gereken bir ekonomist bakışı var, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' diye. Bu tezinin ispatı için kendini yerden yere atan bir bürokrasi anlayışıyla karşı karşıyayız.

“TAK DİYE SÖYLEDİ, ŞAK DİYE YAPILDI”

*Demek ki neymiş? Ekonomi için de kanun, hukuk, adalet, demokrasi gerekiyormuş. Ekonominin patronu güvendir. Türkiye'de maalesef demokrasinin, tek adam sisteminin içine hapsedilmesi neticesinde ‘Tak diye söylüyorum, şak diye yapıyorum'… İşte ‘tak' diye söyledi, ‘şak' diye yapıldı.

ERDOĞAN’IN O AÇIKLAMASINA DEĞİNDİ

Öte yandan sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Dönüş yok” sözlerine değindi.

Paylaşımında Erdoğan’ı etiketleyen Akşener, “Sen bu ucube sistemden ve saray sefasından elbette memnun olabilirsin. Ama milletimiz her gün ağırlaşan şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bu yüzden; sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz” ifadelerini kullandı.