Cumhurbaşkanı adayları: Yarış 6 kişi arasında

YSK'nın geçici aday listesi bugün Resmi Gazete'den duyuruldu. Kesin aday listesi ise Pazar günü açıklanacak.

Geçici aday listesine herhangi bir itiraz yapılmaması ya da YSK'nın yapılan itirazları kabul etmemesi halinde, yarış altı aday arasında geçecek. Bu isimler şöyle sıralanıyor:

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce

Halkların Demokratik Partisi'nin adayı tutuklu İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek