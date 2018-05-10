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Cumhurbaşkanı adayları: Yarış 6 kişi arasında

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Seçmenlerin istedikleri adaya destek vermek için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek imzalı dilekçe sunmaları için öngörülen süre dün akşam saatlerinde doldu
Cumhurbaşkanı adayları: Yarış 6 kişi arasında

YSK'nın geçici aday listesi bugün Resmi Gazete'den duyuruldu. Kesin aday listesi ise Pazar günü açıklanacak.

Geçici aday listesine herhangi bir itiraz yapılmaması ya da YSK'nın yapılan itirazları kabul etmemesi halinde, yarış altı aday arasında geçecek. Bu isimler şöyle sıralanıyor:

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce
Halkların Demokratik Partisi'nin adayı tutuklu İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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