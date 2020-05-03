Cumhurbaşkanı Akıncı 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı mesajında

“3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün, basınımızın içinde bulunduğu durumun irdelenmesi açısından anlamlı bir gün olduğuna inanıyorum. Bu açıdan yaklaşıldığında Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde çok da iyi bir noktada olmayan yerimizin geçtiğimiz yıla göre 3 basamak daha gerilemiş olması hepimizi kaygılandırmalıdır. Somut kriterlere göre yapılan derecelendirme bize sorunlarımızın nedenlerini de göstermektedir. Bunların üzerinde durarak, aşılması için mücadele etmek çağdaş demokratik bir toplumsal yapıya kavuşabilmek açısından da zorunludur.

Ülkemizde basın özgürlüğüne yönelik gösterilen tahammülsüzlük ve yapılan saldırıların eski bir tarihi vardır ve gerçek anlamda ifade ve basın özgürlüğünü tüm unsurları ile yerleştirebildiğimizi iddia etmek mümkün değildir. Çeşitli vesilelerle bunun tezahürlerini maalesef hala daha görmekteyiz. Kimden gelirse gelsin ve hangi görüşe yönelik olursa olsun hep beraber bunlara karşı mücadele edilmelidir. Bu mücadele çağdaş toplum olabilmenin gereğidir.

Basın özgürlüğünün bir yanıyla düşünce ve ifade özgürlüğü ile diğer yanıyla ise halkın doğru haber ve bilgi alma hakkıyla ilgili olduğu unutulmamalıdır. İfade özgürlüğünün yanında doğru haber ve doğru bilgi alma hakkı, sağlıklı demokrasi için çok önemlidir.

Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi virüs salgınından her yurttaş ve meslek grubuyla birlikte basın çalışanları da olumsuz etkilenmiştir. Bu olumsuz etkilerden birisi basın çalışanlarının ekonomik koşullarının kötüleşmesi ve basın sektöründeki kurumların faaliyetlerini sürdürmekte karşılaştıkları güçlüktür. Basın çalışanlarının iş güvenceleri ve örgütlülükleri kadar, özgürlüklerinin korunması da özellikle bu dönemde çok daha büyük önem taşımaktadır.

Özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için, basının sadece ekonomik sorunlarının değil, tüm mesleki sorunlarının, katılımcı süreçler çerçevesinde çözümü için de harekete geçilmesi gerekmektedir.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününde, yaşanmakta olan zorlu süreçte daha da önem kazanan mücadelelerinde tüm basın emekçilerine başarılar dilerim.” dedi.