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Cumhurbaşkanı Akıncı: ABD’nin kararı doğru değil!

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Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD’nin Rum tarafına silah satış kısıtlamasını kaldırma kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Akıncı: ABD’nin kararı doğru değil!


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) GKRY’ye akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Garber’in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Garber Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ABD’nin savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı kararını iletti.
Garber telefon görüşmesinde, ABD’nin halihazırda Rum lider Nikos Anastaiades’e alınan bu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Garber’e ABD’nin almış olduğu bu kararın Rum tarafını Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydederek, alınan bu kararın yanlışlığını vurguladı.
Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de silahlanma çabalarına katkı yapmak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD’nin bu kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti.

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