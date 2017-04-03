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Cumhurbaşkanı Akıncı adadan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Akıncı adadan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Brüksel’e gitmek amacıyla saat 16.20’de adadan ayrıldı.

Akıncı, yarın Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

Akıncı, Guterres ile saat 16.00’da yapacağı görüşmenin ardından Salı akşamı İstanbul’a geçecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çarşamba günü İstanbul’da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne şeref konuğu olarak katılarak, konuşma yapacak.

Bu yılki ana gündemi  “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” olan Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Inavnov yanında Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 8 Nisan Cumartesi ülkeye dönecek.

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