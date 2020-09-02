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Cumhurbaşkanı Akıncı adaylık başvurusunu 4 Eylül Cuma yapacak

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de yapılacak  Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvurusunu 4 Eylül Cuma günü saat 09.00’da yapacak. 
Cumhurbaşkanı Akıncı adaylık başvurusunu 4 Eylül Cuma yapacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de yapılacak  Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvurusunu 4 Eylül Cuma günü saat 09.00’da yapacak. 

Mustafa Akıncı’nın Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya adaylık başvurusunda eşi Meral Akıncı eşlik edecek. 
 
Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, başvurusunun ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun bulunduğu Lefkoşa Mahkemeleri’nin Postahane karşısındaki ana girişinde  açıklama yapacak.

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