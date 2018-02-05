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Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’i tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen başkanlık seçimini kazanan Nikos Anastasiadis’i sosyal meday hesabından yaptığı paylaşım ile tabrik etti.

Seçimde ikinci tura kalma başarısını gösteren Malas’ı da gösterdiği performans nedeniyle kutlayan Cumhurbaşaknı Mustafa Akıncı, Anastasiadis’in ikinci dönemde Kıbrıs’ın kalıcı barış ve huzuru için daha gerçekçi ve yapıcı bir politika izlemesi temenni etti.

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