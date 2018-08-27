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Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara Büyükelçiliği’ne atanan Köprülü’yü kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Kemal Köprülü’nün, Ankara Büyükelçiliği’ne atanma kararını bugün imzaladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara Büyükelçiliği’ne atanan Köprülü’yü kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükelçiliği görevine 1 Eylül’de başlayacak olan Kemal Köprülü, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Akıncı, Köprülü’ye yeni görevinde başarılar diledi.

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