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Cumhurbaşkanı Akıncı, AP Türkiye raportörü Piri’yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, AP Türkiye raportörü Piri’yi kabul etti
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’yle ilgili raporuna bilgi toplamak amacıyla Kıbrıs’ta.

Kati Piri bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

 

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede Kati Piri’ye BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar eşlik etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, Müzakereci Özdil Nami, Diplomasi, Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ da hazır bulundu.

Görüşmede basına görüntü imkanı verilirken, açıklamada bulunulmadı.

 

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