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Cumhurbaşkanı Akıncı Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Katılacak

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Cumhurbaşkanı Akıncı Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Katılacak
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek, ardından İstanbul’da şeref konuğu olarak 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıp konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Brüksel’e Pazartesi günü gidecek ve Salı günü Guterres’le biraraya gelecek. Görüşme saat 16.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Brüksel’den İstanbul’a geçecek ve Çarşamba günü şeref konuğu olarak katılacağı 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeye 7 Nisan Cuma günü dönecek.

ZİRVE

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin bu yılki ana gündemi  “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” olarak açıklandı.

Zirveye Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Inavnov yanında Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arnavutluk, Avusturya, Hırvatistan, Letonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan eski Cumhurbaşkanları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Meclis Başkan Yardımcıları ile bakanlar katılacak.

Zirvenin açıklanan programındaki katılımcılar arasında Yunanistan, Belçika, Ukrayna, Slovenya, Makedonya, Çin, Bulgaristan, Bangladeş, Avusturya’dan çok sayıda büyükelçi, araştırma merkezi yöneticisi ve ticaret odası başkanı da yer alıyor.

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