  • BIST 105.511
  • Altın 220,897
  • Dolar 5,2011
  • Euro 5,9719
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Akıncı Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Ciklos’ta yaşanan sel felaketine bağlı olay üzerinde durulduğunu mimar mühendis odalarının hazırladığı teknik raporların son derece önemli olduğunu, polisin geniş raporunu beklediğini de ifade etti. Benzeri felaketlerin yaşanmaması için üzerinde durulması gerekliliğini belirtti. Yolsuzluk soruşturmalarının da gündem olduğunu ve polisin daha etkili çalışması üzerinde durduklarını belirten Akıncı, Yurttaşlık Yasası ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu da merak ettiğini ve az sonra İçişleri Bakanı ile de görüşeceğini açıkladı.

Maronit açılımı ile ilgili de bilgi aldığını ifade eden Akıncı, bu konuda Başbakanlık Müsteşarlığı ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı arasında bir iletişim olacağını ve takibi sürdüreceklerini belirtti. Lute’un Pazar günü burada olacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ifadeleri şöyle:

“Bir başlangıç noktası ne olabilir, ortak payda hangi noktalara oluşabilir bunun arayışı içerisindedir BM, bize yardımcı olmak için. Güvenlik Konseyi’nin toplantısı oldu ve bu karar açıklandı.

Son tahlilde ortaya çıkan kararın hususları, BM’nin buradaki varlığının 6 ay daha uzatılması bunlardan bir tanesidir. Görev tanımlamasının yeniden bir gereklilik olduğunun altını ben de sıklıkla çizdim. Sadece bir tarafın rızası, onayı aranıyor, 55’inci yılda bu olmaz. Artık bu konudaki yaklaşımlar dikkate alınmalı. İki toplumlu, iki kesimli federal bir çözüm vurgusu yapılıyor, BM parametreleri de bunu öngörüyor.

Sayın Anastasiades altını doldurmak niyetinde ise, zemin oluşturabilirsek, eğer oyalama niyetleri söz konusu değilse, bizim de sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendireceği bir modeli konuşmaya hazırız. Yeter ki siyasi eşitlik içersin. Sonuç odaklı ve takvimli bir süreçten bahsediliyor…

Kararda da bu işaret ediliyor.

Güven yaratıcı önlemlere vurgu var, bu konuda bizim sergilediğimiz pozitif yaklaşım herkesçe bilinmektedir. Bu kararda eksik kalan, kararı alındığı halde yaşam bulunamayan önlemlerin, neden yaşam bulamadığının söylenmiş olmasıdır. Örneğin Mobil telefonlar…

Bunların uygulanması için çağrı yapılacaksa Kıbrıs Rum tarafına çağrı yapılması lazım. Mayınların temizlenmesi, elektrik, eğitim… Tüm bu konularda bizim önerilerimiz var. Bazı çağrıların her iki tarafa da yapılmış olması, BM’nin o geleneksel tavrından kaynaklanıyor ama bazı çağrıların tarafı kanaatimce Rum tarafı olmalıdır. Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edeceği, barış ve huzurun sağlanabileceği bir ortam için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bankada sıra bekleyen müşteriden 31 bin TL çalmışlardı: Eğlence yerinde basıldılar31 Ocak 2019 Perşembe 10:07
  • Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!31 Ocak 2019 Perşembe 09:37
  • Polis Hırsızlık zanlılarının fotoğraflarını paylaştı. İşte o fotoğraflar30 Ocak 2019 Çarşamba 21:12
  • Sağlık Bakanı Filiz Besim Gazimağusa Hastanesi Başhekimini görevden aldı30 Ocak 2019 Çarşamba 20:51
  • Dışişleri Bakanlığı:‘’Güney Kıbrıs Rum Yönetimini BM Güvenlik Konseyi’nin bu yöndeki çağrısına uymaya davet ediyoruz”30 Ocak 2019 Çarşamba 19:51
  • Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Elcil'e tepki30 Ocak 2019 Çarşamba 18:42
  • Mehmet Ali Talat: Federasyon dışındaki hedefler imkansızdır30 Ocak 2019 Çarşamba 17:34
  • Sel felaketi ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı30 Ocak 2019 Çarşamba 17:31
  • Akça ‘’ Şener Elcil Rumun Söyleyemediklerini Söylüyor’’30 Ocak 2019 Çarşamba 17:15
  • UBP olarak ekonomik kalkınma üzerinde önemle duruyoruz30 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti