Cumhurbaşkanı Akıncı Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Ciklos’ta yaşanan sel felaketine bağlı olay üzerinde durulduğunu mimar mühendis odalarının hazırladığı teknik raporların son derece önemli olduğunu, polisin geniş raporunu beklediğini de ifade etti. Benzeri felaketlerin yaşanmaması için üzerinde durulması gerekliliğini belirtti. Yolsuzluk soruşturmalarının da gündem olduğunu ve polisin daha etkili çalışması üzerinde durduklarını belirten Akıncı, Yurttaşlık Yasası ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu da merak ettiğini ve az sonra İçişleri Bakanı ile de görüşeceğini açıkladı.

Maronit açılımı ile ilgili de bilgi aldığını ifade eden Akıncı, bu konuda Başbakanlık Müsteşarlığı ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı arasında bir iletişim olacağını ve takibi sürdüreceklerini belirtti. Lute’un Pazar günü burada olacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ifadeleri şöyle:

“Bir başlangıç noktası ne olabilir, ortak payda hangi noktalara oluşabilir bunun arayışı içerisindedir BM, bize yardımcı olmak için. Güvenlik Konseyi’nin toplantısı oldu ve bu karar açıklandı.

Son tahlilde ortaya çıkan kararın hususları, BM’nin buradaki varlığının 6 ay daha uzatılması bunlardan bir tanesidir. Görev tanımlamasının yeniden bir gereklilik olduğunun altını ben de sıklıkla çizdim. Sadece bir tarafın rızası, onayı aranıyor, 55’inci yılda bu olmaz. Artık bu konudaki yaklaşımlar dikkate alınmalı. İki toplumlu, iki kesimli federal bir çözüm vurgusu yapılıyor, BM parametreleri de bunu öngörüyor.

Sayın Anastasiades altını doldurmak niyetinde ise, zemin oluşturabilirsek, eğer oyalama niyetleri söz konusu değilse, bizim de sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendireceği bir modeli konuşmaya hazırız. Yeter ki siyasi eşitlik içersin. Sonuç odaklı ve takvimli bir süreçten bahsediliyor…

Kararda da bu işaret ediliyor.

Güven yaratıcı önlemlere vurgu var, bu konuda bizim sergilediğimiz pozitif yaklaşım herkesçe bilinmektedir. Bu kararda eksik kalan, kararı alındığı halde yaşam bulunamayan önlemlerin, neden yaşam bulamadığının söylenmiş olmasıdır. Örneğin Mobil telefonlar…

Bunların uygulanması için çağrı yapılacaksa Kıbrıs Rum tarafına çağrı yapılması lazım. Mayınların temizlenmesi, elektrik, eğitim… Tüm bu konularda bizim önerilerimiz var. Bazı çağrıların her iki tarafa da yapılmış olması, BM’nin o geleneksel tavrından kaynaklanıyor ama bazı çağrıların tarafı kanaatimce Rum tarafı olmalıdır. Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edeceği, barış ve huzurun sağlanabileceği bir ortam için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.