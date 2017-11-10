 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.962
  • Altın 159,881
  • Dolar 3,8700
  • Euro 4,5048
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAOturma eylemi sonlandı, Cezaevi'ndeki grev devam ediyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Baykal'ı ziyaret etti

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı, Baykal'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Ankara’da, CHP eski Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal’ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği Dünya Lideri Atatürk’ü Anma Programı’nda konuşma yapmak için gittiği Ankara’da, CHP eski Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal’ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Akıncı, Deniz Baykal’ın ailesi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerin, iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Oturma eylemi sonlandı, Cezaevi'ndeki grev devam ediyor10 Kasım 2017 Cuma 13:50
  • 'Girne Dağ Yolu'nda çalışmalar başladı: "Korkulan değil, güvenli bir yol olacak”10 Kasım 2017 Cuma 13:39
  • “Welcome to Turkish Cyprus Club” Derneği konferans düzenledi10 Kasım 2017 Cuma 13:22
  • 7 saatlik elektrik kesintisi10 Kasım 2017 Cuma 13:20
  • Siber'den beklenen açıklama geldi...10 Kasım 2017 Cuma 13:16
  • Özuslu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret etti10 Kasım 2017 Cuma 12:51
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Baykal'ı ziyaret etti10 Kasım 2017 Cuma 12:16
  • Başbakanlık önünde oturma eylemi başlatıldı10 Kasım 2017 Cuma 11:59
  • Büyük köylere 'branş doktorları' görevlendirilecek10 Kasım 2017 Cuma 11:18
  • CTP’de yaprak dökümü: 7 isim aday olmuyor10 Kasım 2017 Cuma 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti