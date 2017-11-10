Cumhurbaşkanı Akıncı, Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Akıncı Ankara’da, CHP eski Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal’ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği Dünya Lideri Atatürk’ü Anma Programı’nda konuşma yapmak için gittiği Ankara’da, CHP eski Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal’ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Akıncı, Deniz Baykal’ın ailesi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerin, iletti.