Cumhurbaşkanı Akıncı bilgilendirme toplantılarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yaptığı değerlendirme toplantılarına, Meclis dışındaki siyasi partiler ve belediye başkanları ile devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın saat 10.00’da Meclis dışındaki BKP, YKP, KSP, HP, TKP, YDP ve MDP’nin başkan ve temsilcileri, saat 11.30’da da 28 belediye başkanı ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Akıncı sözkonusu görüşmelerde süreçle ilgili bilgi vererek değerlendirmeleri alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, taraflar arasında birçok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, değerlendirme toplantılarına Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile başlamıştı.