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Cumhurbaşkanı Akıncı bilgilendirme toplantılarını bugün de sürdürecek

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarıdüzenliyor
Cumhurbaşkanı Akıncı bilgilendirme toplantılarını bugün de sürdürecek

Akıncı bu çerçevede dün ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası tek açıklama Başbakan Ersin Tatar’dan geldi.

Tatar, toplantıda Cumhurbaşkanı’nın Berlin temasları ile ilgili bilgiler verdiğini belirterek, gayri resmi olarak nitelendirdiği Berlin sonrasında 5’li bir görüşme beklentisinin bulunmadığını söyledi.

Başbakan, “Çünkü KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İngiltere de seçim derdinde, Türkiye’nin de açıklamaları bu yönde. Dolayısıyla şu anda 3’lüden sonra herhangi bir hareketlilik beklentisi içinde olunmadığı şeklinde bir değerlendirme olmuştur” dedi. Toplantıda, yargıç sayısı ve savcı ve yargıçların emeklilik yaşlarının artırılması konusu ile yurtdışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçme ve seçilme haklarıyla ilgili de bazı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı’nın anayasa değişikliği konusundaki görüşünün geçen defa ki gibi kapsamlı bir değişiklik olduğunu dile getirdi.

Tatar, “günün sonunda yurtdışında yaşayanların bir beklentisi vardır. Tüm bunlar enine boyuna tartışılacaktır. Bize göre önemli bir konudur. İki olay var burada. Birincisi oy kullanmaları diğeri de seçilme hakları. Bir tanesi yasal değişiklik ister, bir tanesi anayasa değişikliği ister. Bu toplantıda bunlar da değerlendirildi. Herkes kendi görüşünü ifade etti. Herkes kendi partisinde değerlendirdikten sonra anayasa meselesi tekrar gündeme gelecektir” dedi.

Toplantıda anayasa değişikliğinin zamanlamasının da tartışıldığını belirten Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında halkın sandığa gittiğinde iki ayrı olayla karşı karşıya gelmesinin ne kadar doğru olacağının konuşulduğunu söyledi.

Tatar,“anayasa değişikliği de önemli. Onun için seçimden sonra ayrı sandık kurulması ve o şekilde halk oylamasına sunulması da tartışıldı” ifadelerini kullandı.

Bugün de bilgilendirme toplantılarını sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün ilk olarak belediye başkanları ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayacak toplantı BRT’den canlı verilecek. Akıncı, öğleden sonra saat 16.00’da ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeyen siyasi partileri bilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Akıncı yarın da saat 10.00’da sivil toplum örgütleriyle toplantı yapacak. Akıncı, 7 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da ise muhtarlarla bir araya gelecek.(BRT)

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