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Cumhurbaşkanı Akıncı bir kez daha eleştirilere yanıt verdi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Serdarlı Sestaları 6. Bahar Şenliğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı bir kez daha eleştirilere yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türkünün geleceği için Kıbrıs meselenin, hayati önem taşıdığını belirterek, Kıbrıs Türk’ünün kendi özgün kimliğini koruyarak var olmak istediğinin altını çizdi.

Akıncı, Kıbrıs Türk’ünün gelecek belirsizliği içinde olmaması gerektiğinin ayrıca uluslararası arenada bir yer edinmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu topraklarda elli yıla varan bir müzakere süreci yaşandığını anımsatarak, “önümüzdeki hafta Rum liderle bir araya geleceğiz. Ada’nın ve bölgenin geleceğini, bu bölgede ve adada istikrarın olmasının gerekliliğini, aynı pencereden görebiliyormuyuz, geleceğe dair vizyonumuz örtüşebiliyormu yoksa çok farklı algı ve davranış biçimleri içerisinde mi yol alacağız?” dedi.

Akıncı söylediği bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını yada yanlış tarafa çekilmek istendiğini ifade ederek, dün bu yönde bir açıklama yapma gereği duyduğunu bugün ise bunun bir kez daha altını çizmek istediğini söyledi.

“Ben bu  halkın  seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak üç yıl önce vaat ettiğim ne varsa onu muhafaza ediyorum. O çizgim çerçevesinde çözüm perspektifini gündemimin başında tutuyorum” diyen Akıncı, tam 50 yıl sonra garantörlerin de dahil olduğu beşli konferansı kurulması aşamasına nasıl getirildiğini herkesin bildiğini anımsattı.

Akıncı İsviçre de beşli konferans toplanabilmiş ise  Kıbrıs Türk tarafının ve onun liderlerinin çabasının büyük olduğunu herkesin kabul etmesi gerektiğini belirtti.

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