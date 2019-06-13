Cumhurbaşkanı Akıncı: “Bir taraf diğer tarafı suçlu cenneti olarak görmemeli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğal zenginlikler konusunun birlikte ele alınabilmesi durumunda herkesin yarar göreceğine vurgu yaparak, “Zaman geç değil. Bugün bile Doğu Akdeniz’deki bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmelerinin ardından basına açıklama yaptı.

Yeni hükümet oluştuktan sonra Başbakan Ersin Tatar ile ilk görüşmesini yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan’la ilk görüşmenin çok yararlı, içerik açısından karşılıklı anlayış içinde oldukları bir toplantı olduğunu söyledi.

Cumurbaşkanı, “Farklılıklarımız tabii ki olabilir, bazı konularda daha değişik düşünceler olabilir. Bu çok doğaldır ama kurumlar arası ilişkinin ve diyaloğun sürekliliği esastır” dedi.

Daha önce, iki haftada bir Perşembe günleri Başbakan Tatar ile görüşeceğini açıkladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerektikçe ek buluşmaların da olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı olarak, Kıbrıs sorunu yanında iç konularla ilgili de sorumlulukları olduğuna ve bu sorumluluklarla ilgili zaman zaman toplantılar düzenlediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun gündemini meşgul eden ve ihtiyacı olan konularda Cumhurbaşkanlığı’nın da çalışmaları olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz kış ayında dört gencimizin hayatına mal olan sel felaketiyle ilgili olarak son günlerde iki çalışma yaptığını belirterek, harita uzmanlarının harita üzerinde sel felaketinin nedenleri ve sonuçlarının değerlendirdiği bilgilendirme toplantısından sonra ODTÜ-Kalkanlı Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ’un, yaşanmakta olan sel felaketlerinin nedenleri ve bunların zararlarının minimuma indirilmesinin yollarıyla ilgili önerilerini dinlediğini, bu konuyu da Başbakan ile bugün ele aldığını söyledi.

“Çünkü, önemli olan felaketler gelip kapıya dayandıktan sonra çare aramak değil felaket yaşanmadan onun tedbirini alabilmektir, önemli olan budur. Bir de geçmişte yaşananlardan dersler çıkarabilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti:

“ÇEVRE, ASAYİŞ, YEREL YÖNETİMLER GİBİ KONULARDA ATILABİLECEK ADIMLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİREBİLECEĞİMİZ BİR MEKANİZMAYI OLUŞTURMA HEDEFİNDEYİZ”

“Yakın gelecekte bir toplantı yaparak, bu önerilen tedbirlerle ilgili olarak ne gibi adımlar atılabilir, hükümetle bunları değerlendireceğiz. Sayın Başbakan ile bu konuda hem fikir olduk. Bu ve benzeri konularda, çevre ile ilgili konular olabilir, asayişle ilgili konular olabilir; o da toplumun gündemini son derece meşgul eden bir konu, çevre konuları, yerel yönetim konuları gibi konularda da atılabilecek adımları birlikte değerlendirebileceğimiz bir mekanizmayı oluşturma hedefindeyiz. Kurumlar arası işbirliğinin yararlı sonuçlarını toplumumuzun görmesini sağlamak için bu konuda çalışmalarımızı yapacağız.”

“BİR TARAF DİĞER TARAFI SUÇLU CENNETİ OLARAK GÖRMEMELİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tatar ve Spehar ile görüşmesinde, bugün KKTC ile Güney Kıbrıs arasında gerçekleşen, karşılıklı zanlıların iadesiyle ilgili gelişmeleri de değerlendirdiklerini, KKTC’de zanlı olarak bulunan 4 Gürcü vatandaşına karşılık, bir cinayetin zanlısı olarak Güney Kıbrıs’ta bulunan Pakistan uyruklu zanlının karşılıklı iadelerinin gerçekleştiğini söyledi.

Karşılıklı iadeler gerçekleşmeden, Başsavcılık’ın Cumhurbaşkanlığı’nı bilgilendirdiğini, Suçlarla İlgili Teknik Komite’nin Başkanı Hakkı Önen’in de gelişmeler hakkında sürekli olarak Cumhurbaşkanlığına bilgi verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, zanlıların karşılıklı iadesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Kimliği, kökeni ne olursa olsun bir tarafın suçluyu korur pozisyonda olmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle konuştu:

“Bir tarafın diğer tarafı bir suçlu cenneti olarak görmesinden daha yanlış bir şey olamaz. Bu konu her gündeme geldiğinde sürekli olarak altını çizdim; bir taraf diğer tarafı tanımayabilir ama hiçbir şekilde suçluların sığınacağı bir güvenli bölge olmamalıdır, ne bir taraf, ne öteki taraf. Umarım bu gerçekleşen olay sadece bununla sınırlı kalmaz. Her kim olursa olsun, kökeni ne isterse olsun, kimliği kim isterse olsun eğer bir suç unsuru varsa diğer taraf o suçluyu korur pozisyonda olmamalıdır, ne biz olmalıyız, ne de diğer taraf olmalı. O nedenle bu gelişmenin arkasının gelmesini temenni ederim. “

Geçmişte de buna benzer bazı iadelerin tek taraflı olduğuna işaret ederek, önemli olanın, suç işlemeye meyilli olan insanları “ben suçu bir tarafta işlerim sonra diğer tarafa geçerim ve bana kimse de dokunamaz” psikolojisinden çıkarmak ve suç işlemeye eğilimli insanları caydırmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunun yararlı olacağına inanıyorum” dedi.

“ZAMAN GEÇ DEĞİL! BUGÜN BİLE BU YANLIŞ GİDİŞ TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR VE HERKES İÇİN DAHA YARARLI BİR NOKTAYA EVRİLEBİLİR”

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşmede, çok önemli bir güven artırıcı önlem olan doğalgazla ilgili bir komite kurulmasının ne kadar yararlı olacağının Spehar’a bir kez daha söylendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adadaki herkese ait olan doğal zenginlikler konusunu tarafların birlikte ele almasının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Yeri geldikçe bunu Sayın Anastasiadis’le yaptığımız görüşmelerde de gündeme getirdik. Rumlar buna bugüne kadar yanaşmadılar… Bundan sonra yanaşırlar mı? Keşke yanaşsalar çünkü bugün Doğu Akdeniz’de bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının bu konuyu bizlerle görüşmeye yanaşmamasıdır.”

Adadaki herkese ait olduğu söylenen doğal zenginliklerin birlikte ele alınabilmesi durumunda herkesin yarar göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Zaman geç değil! Bugün bile bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir” dedi.

“CEP TELEFONLARIYLA İLGİLİ BU AYIN SONUNA KADAR BİR SONUÇ ALINMA ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ana gövdesini güven artırıcı önlemler ile hangi noktada olunduğunu ve ilerleyen dönemlerde güven artırıcı önlemlerle ilgili neler yapılabileceğinin oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, şunları ifade etti: “Cep telefonlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar bir sonuç alınma çabası içerisindeyiz. Güney’de CYTA ve Kuzey’deki iki operatör KKTCELL ve TELSİM Vodafone, İsivçre’deki Comfone isimli merkezle karşılıklı olarak anlaşmalarını yaptılar. Kuruluşlar arasında fiyatlandırmalarla ilgili temaslar devam ediyor. O konuda uygun bir fiyatın olmasını bizler de istiyoruz çünkü yapılmakta olan bu güzel işin güzel sonuç vermesi de önemlidir. Yapılmakta olan bu işin güzel sonuç vermesi ve vatandaşın bu olanaklardan yararlanması için uygun bir fiyatlandırmanın olması gerekiyor. Fiyatlandırmanın ardından yapılacak olan testin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla, iki tarafta da cep telefonlarının karşılıklı olarak kullanılabilmesinin yolu açılmış olacak.”

“ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE ARTIK KALICI BAĞLANTI YAPILDI”

Bir diğer güven artırıcı önlem olan elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısının gerçekleştiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’taki bir arıza nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 15 megawatt ölçeğinde bir elektrik yardımının yapıldığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Zaman zaman biz onlardan, zaman zaman onlar bizden bu elektriği alacaklar… Artık elektrik şebekelerinde kalıcı bağlantı yapıldı” dedi. Cumhurbaşkanı, mayınların temizlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

“KIBRISLI RUM RESSAMLARA AİT TABLOLAR VE KIBRISLI TÜRK SANATÇILARA AİT SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İADESİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR”

Kıbrıslı Rum ressamlara ait muhafaza edilen tabloların ve 1963 öncesi döneme ait Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı iadesiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 1963 öncesi döneme ait Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının dijital ortama aktarılması sürecinin devam ettiğini kaydederek bu işlemin tamamlanmasının ardından yakın gelecekte tablo ve kayıtların karşılıklı iadesinin gerçekleşeceğini ifade etti.

“GERÇEK ANLAMDA GÜVENİ ARTIRMAYA DÖNÜK VE HER İKİ TOPLUMUN YARARINA OLACAK ÖNLEMLERE OLUMLU YAKLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmede yeni ne gibi güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilebileceğinin de görüşüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti: “Görüşmede Rumların düşüncelerini bizlere aktardılar, bizler de düşüncelerimizi söyledik. Eğer önümüzdeki günlerde yeni güven artırıcı önlemlerle ilgili gelişmeler somut bir liste haline gelirse; o zaman bunları sizlerle paylaşacağız ve bu konuda da adımlarımızı atacağız. Prensip olarak biz başından beri güven artırıcı önlemlerle ilgili olumlu tutum içerisindeyiz ve bu tutumumuzu bundan böyle de devam ettireceğiz. Gerçek anlamda güveni artırmaya dönük ve her iki tarafın da yararına olacak önlemlere biz her zaman olumlu yaklaşmaya devam edeceğiz.”