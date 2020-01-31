  • BIST 119.140
  • Altın 304,679
  • Dolar 5,9791
  • Euro 6,6138
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda Karne Dağıtımına Katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda Karne Dağıtımına Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda Karne Dağıtımına Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Gelecekte çok daha güzel, barış içinde, huzur içinde, yemyeşil, tertemiz bir ülkede yaşamalarını istiyoruz. Ama buna hep birlikte yardımcı olmamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, karne dağıtım törenine katıldı, öğrencilere, tatilde okumaları için, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı ve çocukların çevreye karşı sorumluluklarının anlatıldığı “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda Okul Müdürü Uğur Çınar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Okul bahçesinde tören için toplanan öğrencilere konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin bugün karne aldığını belirterek, “Hepiniz heyecanlısınız, biliyorum karneleriniz çok iyi, hepinizi tebrik ediyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce, çocuklara haklarını anlatan “Haklarımı Biliyorum” kitabını öğrencilere dağıttığını anımsatan Akıncı, şimdi de, yine Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve çocuklara, çevreye karşı sorumluluklarını hatırlatan “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı armağan olarak getirdiklerini söyledi.

Kitapta önemli bilgiler olduğunu, iklim değişikliğiyle ilgili neler yapılması gerektiğinin anlatıldığını ifade eden Akıncı, “Dünyamızı nasıl koruyabiliriz, yurdumuzu, bu güzel adamızı, güzel kasabamızı nasıl koruyabiliriz, nasıl temiz tutabiliriz; hep bunları anlatıyor. Karnelerinizle beraber bu kitabı da alacaksınız. Tatil günlerinde bunu da okursunuz, çok kolay okunan bir kitap, içerisinde çok güzel şeyler var. Hepiniz mutlaka okuyunuz” dedi.

Çocukları çok sevdiklerini belirten Akıncı, “Sizleri hepimiz çok seviyoruz. Gelecekte çok daha güzel, barış içinde, huzur içinde, yemyeşil, tertemiz bir ülkede yaşamanızı istiyoruz. Ama buna hep birlikte yardımcı olmamız lazım. Sizler de burada öğrendiklerinizi uygularsanız geleceğimiz daha güzel olacak” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENLERE İYİ TATİL GEÇİRMELERİNİ DİLEDİ

Öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini dileyen Akıncı, törenin ardından bir sınıfa girerek, öğrencilerle sohbet etti, eşi Meral Akıncı ile birlikte “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de, çocuklara iklim değişikliği ve bunun neden olduğu doğal afetlerle ilgili bilgi verdi. Gündüz, dağıtılan kitapta, çevre farkındalığıyla ilgili çocukların neler yapabileceğinin anlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, karne dağıtımının ardından, öğretmenlerle de bir araya gelerek, iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini belirten Akıncı, öğretmenlerin de katkısı ile geleceğin daha güzel olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Çatalköy İlkokulu’nu ziyaretinde Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik de eşlik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verildi31 Ocak 2020 Cuma 15:30
  • Gönyeli’de 23 yaşındaki genç hayatına son verdi31 Ocak 2020 Cuma 15:18
  • Oruç Reis "Yunan kıta sahanlığına girdi" iddiası31 Ocak 2020 Cuma 14:48
  • Türkiye'den para geldi! Para bankada...31 Ocak 2020 Cuma 14:43
  • Rogers: “Grip Aşısı Olmak Çok Önemli Bir31 Ocak 2020 Cuma 14:07
  • Haksen Zamları Eleştirdi31 Ocak 2020 Cuma 13:21
  • Ktoeös, Bekirpaşa Lisesi’nde Öğretmen Ve İdarecilere Hakaret Edildiği Gerekçesiyle Basın Açıklaması Yaptı31 Ocak 2020 Cuma 13:14
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı’ndan Coronavirusle İlgili Aydınlatıcı Açıklama Talep Etti31 Ocak 2020 Cuma 13:10
  • Bağımsızlık Yolu Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki Tavrını Yarın Basın Toplantısıyla Açıklayacak31 Ocak 2020 Cuma 12:13
  • Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı: “Bm Güvenlik Konseyi İşbirliği Vurgusunu Genişletmiştir31 Ocak 2020 Cuma 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti