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Cumhurbaşkanı Akıncı, Çavuşoğlu ile 3. günü değerlendirdi

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Çavuşoğlu ile 3. günü değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Kıbrıs Konferansı'nın 3'üncü günü çalışmaları hakkında değerlendirme yapıp, görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu daha sonra Müzakereci Özdil Nami ile birlikte, Crans Montana'da bulunan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileriyle ile bir araya geldi. Toplantı, Çavuşoğlu'nun kaldığı Crans Ambassador Otel'de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise, günün son toplantısını müzakere heyeti ile yaptı. Toplantıda gün boyu süren görüşme ve toplantılar değerlendirildi.

 

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