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Cumhurbaşkanı Akıncı CERN’de Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na katılan Soyel’i kutladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’deki CERN Merkezi’nde, Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na katılan Fizik Öğretmeni Gözde Soyel’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Akıncı CERN’de Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na katılan Soyel’i kutladı

39 ülkeden 45 fizik öğretmeninden biri olarak programa seçilen Gözde Soyel, kabulde yaptığı konuşmada, Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na katılan ilk Kıbrıslı Türk katılımcı olduğunu ifade etti.
1 aya yakın süren programda, aralarında Nobel ödüllü akademisyenlerin de bulunduğu dünyaca ünlü fizikçilerden 100 saat ders aldığını dile getiren Soyel, programda ayrıca elde ettiği kuramsal bilgiyi kendi müfredatına nasıl entegre edeceğiyle ilgili de eğitim aldığını kaydetti.


Soyel, Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’nda, parçacık fiziği konusunda bilgilerin güncellenmesi ve mevcut eğitim kaynakları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla dersler verildiğini, yerinde ziyaretler ve uygulamalı çalışmaların gerçekleştiğini belirtti.

CERN Merkezi’nde, yerin 100 metre altında 27 kilometrelik bir alanı kapsayan, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (Large Hadron Collider) deneylere de katıldığını söyleyen Gözde Soyel, buradaki deneylerde Büyük Patlama olduktan sonra gözlemlenen ve gözlemlenemeyen atom altı parçacıklarının keşfinin yapıldığını dile getirdi. Soyel, yapmış olduğu çalışmaların ardından girdiği sınavda başarılı olması neticesinde elde ettiği diplomayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla paylaştı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, SOYEL’İ KUTLAYARAK DÜNYADAKİ BİLİMSEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na katılan Gözde Soyel’i kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı,
Kıbrıs Türk halkının dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmesinin öneminin altını çizdi. Fizik Öğretmeni Gözde Soyel’in CERN merkezinde elde ettiği deneyimi, öğrenci ve meslektaşlarıyla paylaşmasının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Soyel’e çalışmalarında başarılar diledi.

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