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Cumhurbaşkanı Akıncı, Citymall'e Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Akıncı; bugün, Gazimağusa'da bulunan, adanın en büyük AVM'si 'City Mall'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Citymall'e Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Akıncı; bugün, Gazimağusa'da bulunan, adanın en büyük AVM'si "City Mall"e bir ziyaret gerçekleştirdi. TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de Cumhurbaşkanı’na eşlik etti. Cumhurbaşkanı,
AVM'ye gelirken AVM sahibi DervişTarımer tarafından kapıda karşılandı.

Cumhurbaşkanı, esnafları ziyaret ederek onlara, işlerin nasıl gittiğini, sordu; esnaf da işlerin ağır ağır açıldığı cevabını verdi. Cumhurbaşkanı
Akıncı ise bu aralar herkesten aynı cevabı duyduğunu ve bundan çok memnun olduğunu ifade ederek esnafa "kolay gelsin" dileklerinde bulundu.


Birkaç gün daha Mağusa'da olacağını kaydeden Akıncı, içinden geçtiğimiz pandemic sürecinde,herkesin olumsuz etkilendiğini; ancak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini
görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Yarın esnaf ziyaretlerine devamedeceğini belirten Akıncı, City Mall’ün Mağusa’ya büyük bir değer kattığını dile getirerek: “bu güzel yatırım için bu güzel aileyi
kutluyorum.” Şeklinde konuştu.

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