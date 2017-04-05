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Cumhurbaşkanı Akıncı, Cohen ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Cohen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonatahan Cohen ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede Jonatahan Cohen’e, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu ve müzakere sürecindeki tıkanıklığın nedenini aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şartların açıklandığı şekilde olumlu gelişmesi durumunda müzakerelerin 11 Nisan Salı günü başlaması için Kıbrıs Türk tarafının hazır olduğunu ifade etti.

Cohen Brüksel’deki görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü için, talep edilmesi durumunda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini ile görüşmesinin ardından AB Komisyon Başkanı Jean-ClaudeJuncker ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın sabah, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde devlet başkanları oturumunda konuşma yapmak üzere Brüksel’den İstanbul’a hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı Brüksel’de dün BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmüş, müzakerelerin yeniden başlaması noktasındaki Kıbrıs Türk pozisyonunun çok iyi bilindiğini, önümüzdeki günlerdeki gelişmelerin 11 Nisan’da müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılmasını beklediklerini açıklamıştı.

“Ortak anlayışımız odur ki önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada “Bir kez daha Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak her iki tarafın da kaygılarına yanıt veren her iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir çözüme olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı yeniden teyit etme fırsatı bulduk” demişti.

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