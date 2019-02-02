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Cumhurbaşkanı Akıncı Derinya Kapısında incelemelerde bulundu

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Cumhurbaşkanı Akıncı Derinya Kapısında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Akıncı Derinya Kapısında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Akıncı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta sınır kapılarına ihtiyaç duyulmayacak barış ve huzur içinde bir geleceğin yaratılmasının zor olmadığını belirterek, "Bu da ancak iki tarafın karşılıklı haklarına ve siyasi eşitliğine saygı göstermekle olur" diye konuştu. Akıncı, "Temenni ederim Kıbrıs'ta kalıcı barış koşullarını yaratıp sınır kapılarına ihtiyaç duymayacağımız bir geleceğe ulaşırız” dedi.

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Akıncı, Gazimağusa Derinya sınır kapısının karşılıklı geçiş rakamlarına bakıldığında bir ihtiyaç olduğunun görüldüğünü de ifade ederek, bu kapının açılması için ortaya konan istek ve mücadeleye teşekkür etti, açılmasına katkısı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya incelemeleri sırasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Muğusa İnisiyatifi üyeleri ile yetkililer eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Aplıç Kapısı bugün de Derinya Kapısını ziyaret ettiğini, buraları açılmadan ziyaret edip çalışmaları incelediğini, ancak açıldıktan sonra ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. 

Akıncı, rakamların Derinya kapısında sevindirici boyutta olduğunu, 12 Kasım 2018'de geçişlere açılan kapıdan 31 Ocak tarihine kadar Güney'den geçen Rumların sayısının 26 bin 578 Kuzeyden Güney'e geçen Kıbrıslı Türklerin 14 bin 692, Güney'den Kuzeye geçen 3. ülke vatandaşlarının 20 bin 306 olduğunu ifade etti. 

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Rakamların kış ayı rakamları olduğunu bu sayının bahar ve yaz aylarında artacağını ifade eden Akıncı, bu rakamların kapının ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğini kaydetti. 

Akıncı, kapının açılması için ortaya konan istek ve talepler yanında rakamlardan çok mutlu olduğunu ifade ederek, kapının her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. 

Kapının açılması için özellikle esnaf ve vatandaşların çabasına, sivil toplum örgütlerinin gayretleri ve mücadelesine teşekkür eden Akıncı, kapının tüm bunlar yanında asker ve sivil tüm kesimlerin işbirliği ile açıldığını vurguladı.

Akıncı şöyle devam etti: 

"Temenni ederim Kıbrıs'ta kalıcı barış koşullarını yaratıp sınır kapılarına ihtiyaç duymayacağımız bir geleceğe ulaşırız. Biz adada kalıcı barış ve huzur istiyoruz. Bu günün koşullarında kapılar bu şekilde olmak durumunda ama bir gün temenni ederim ki bu kapılara ihtiyaç duyulmayacak günlere ulaşırız. 

Bu ancak iki tarafın karşılıklı haklarına saygı göstererek, birbirlerinin siyasi eşitliğine saygı göstererek olabilir. Bu mümkündür imkansız değildir. Yeter ki kararlılık isteklilik iki taraf birbirinin haklarına varlığına saygı göstersin tahammül etsin. Kapı hayırlı olsun."

TAŞ OCAĞINDA İNCELEME 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya Kapısının ardından Gazimağusa Serbest Limanda bulunan ve surların restorasyon çalışmalarında kullanılan taş ocağında da incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Akıncı'ya Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Ali Tuncay ile Cumhurbaşkanlığı İki Toplumlu Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani de eşlik etti.

Akıncı, buradan çıkan taşların surların tamiratı için önemli olduğunu belirterek, "Tarihi eserlerin korunması için sarı taş ihtiyacı çok önemlidir. Burada bazı sıkıntılar var umarım en erken zamanda aşılır ve adadaki toplumlar yanında dünya malı olan kültürel miras korunup yaşatılır" dedi. 

Akıncı, komitenin teknik raporlarının önüne geldiğini ve burada bir sıkıntı olduğunu öğrenince yerine gelip görmek istediğini belirterek, "umarım buradaki sıkıntılar Çok kısa sürede aşılır ve çok yararlı hizmetler aksamadan devam eder. her iki taraf için de önemli olan kültür mirası adaya ait toplumlara ait dünyaya ait kültürel mirasa herkes sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Surların sadece Mağusada değil Lefkoşa'da da olduğunu, bu yüzden listeye dahil ettiklerini, surlar üzerindeki otların kalıcı bir şekilde bilimsel yöntemlerle temizlenmesi için ihale açıldığını belirten Akıncı, Surların, kültürel mirasın korunup yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi. 

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