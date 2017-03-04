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Cumhurbaşkanı Akıncı Eide ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Akıncı Eide ile görüşecek
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, taraflarla ayrı ayrı görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eide’yi bugün saat 12.00’de kabul edecek.

 

Özel Danışman Eide dün de Anstasiadis’e ziyaret gerçekleştirdi.

 

Rum devlet radyosunun haberine göre Eide, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “taraflar arasında güven eksikliği olduğunu ancak liderlerin son mesafeyi de aşacakları konusunda iyimser olduğunu” belirtti.

 

Anastasiadis’le çıkmazın aşılmasına ilişkin bazı fikirleri görüştüğünü kaydeden Eide, müzakerelerin metodolojisinin değişmesi konusunun da ele alındığını, bu fikirleri Akıncı’yla yapacağı görüşmede gündeme getireceğini ifade etti.

 

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Eide-Anastasiadis görüşmesine ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in “müzakerelerin kesilmesinden duyduğu üzüntüyü Eide’ye yeniden ilettiğini ve bugün bile müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söylediğini” aktardı.

 

Rum Hükümet Sözcüsü ayrıca, BM’den Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yemekte buluşması yönünde herhangi bir davet yapılmadığını da vurguladı.

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